Украина получит почти 700 млн долларов помощи от ООН

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 6216 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 7522 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84934 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77463 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90437 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120799 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115788 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146139 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107436 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108849 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Украина получит почти 700 млн долларов помощи от ООН

Украина получит почти 700 млн долларов помощи от ООН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украина уже может похвастаться определенными достижениями на ниве реформ. В то же время, новая программа по ОНН предоставит новые возможности для дальнейшего реформирования страны. Об этом заявил первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на церемонии подписания Рамочной программы партнерства между Правительством Украины и ООН на 2018-2022 годы, которая состоялась сегодня в КМУ, передает корреспондент УНН.

"Благодаря поддержке международных организаций, Верховная Рада Украины приняла 144 реформаторских закона, Правительство провело пенсионную, медицинскую и образовательные реформы. Новая программа - это новые возможности, новые социальные и экономические свободы для Украины", - отметил вице-премьер.

Координатор системы ООН в Украине Нил Уокер обратил внимание на то, что Рамочная программа разработана в соответствии с стратегическими документами Правительства Украины.

"700 млн долларов помощи на следующие 5 лет пойдут на устойчивое развитие, создание рабочих мест, охрану окружающей среды, предоставления социальных услуг", - уточнил он.

Отметим, Рамочная программа с ожидаемым бюджетом в размере 675 млн долл. определяет основу стратегического планирования и деятельности системы ООН в Украине на следующие пять лет в соответствии с четырьмя главными направлениями партнерства:

• Устойчивый экономический рост, окружающей среды и занятость.

• Равный доступ к качественным и инклюзивным услугам и социальной защиты.

• Демократическое управление, верховенство права и общественное участие.

• Безопасность граждан, социальное единство и восстановление с особым акцентом на Востоке.

Стратегическая программа определяет общее обязательство по поддержке процесса реформ, достижения международных стандартов, целей устойчивого развития и повестки дня устойчивого развития до 2030 года, выполнение Украиной условий международных конвенций, протоколов и норм и документов в области прав человека.

Напомним, Германия предоставит Украине 750 тыс. евро на психосоциальную опеку.

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