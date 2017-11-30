Украина получит почти 700 млн долларов помощи от ООН

"Благодаря поддержке международных организаций, Верховная Рада Украины приняла 144 реформаторских закона, Правительство провело пенсионную, медицинскую и образовательные реформы. Новая программа - это новые возможности, новые социальные и экономические свободы для Украины", - отметил вице-премьер.

Координатор системы ООН в Украине Нил Уокер обратил внимание на то, что Рамочная программа разработана в соответствии с стратегическими документами Правительства Украины.

"700 млн долларов помощи на следующие 5 лет пойдут на устойчивое развитие, создание рабочих мест, охрану окружающей среды, предоставления социальных услуг", - уточнил он.

Отметим, Рамочная программа с ожидаемым бюджетом в размере 675 млн долл. определяет основу стратегического планирования и деятельности системы ООН в Украине на следующие пять лет в соответствии с четырьмя главными направлениями партнерства:

• Устойчивый экономический рост, окружающей среды и занятость.

• Равный доступ к качественным и инклюзивным услугам и социальной защиты.

• Демократическое управление, верховенство права и общественное участие.

• Безопасность граждан, социальное единство и восстановление с особым акцентом на Востоке.

Стратегическая программа определяет общее обязательство по поддержке процесса реформ, достижения международных стандартов, целей устойчивого развития и повестки дня устойчивого развития до 2030 года, выполнение Украиной условий международных конвенций, протоколов и норм и документов в области прав человека.

Напомним, Германия предоставит Украине 750 тыс. евро на психосоциальную опеку.