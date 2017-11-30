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Україна отримає майже 700 млн доларів допомоги від ООН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Україна вже може похвалитися певними досягненнями на ниві реформ. Водночас, нова програма з ОНН надасть нові можливості для подальшого реформування країни. Про це заявив перший віце-прем’єр міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів на церемонії підписання Рамкової програми партнерства між Урядом України та ООН на 2018-2022 роки, яка відбулася сьогодні у КМУ, передає кореспондент УНН.

"Завдяки підтримці міжнародних організацій, Верховна Рада України прийняла 144 реформаторські закони, Уряд провів пенсійну, медичну та освітні реформи. Нова програма – це нові можливості, нові соціальні та економічні свободи для України", - зауважив віце-прем’єр.

Координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер звернув увагу на те, що Рамкова програма розроблена у відповідності до стратегічних документів Уряду України.

"700 млн доларів допомоги на наступні 5 років підуть на сталий розвиток, створення робочих місць, охорону довкілля, надання соціальних послуг", - уточнив він.

Зазначимо, Рамкова програма з очікуваним бюджетом у розмірі 675 млн дол. визначає основу стратегічного планування та діяльності системи ООН в Україні на наступні п’ять років відповідно до чотирьох головних напрямів партнерства:

• Стале економічне зростання, довкілля і зайнятість.

• Рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг і соціального захисту.

• Демократичне врядування, верховенство права і громадська участь.

• Безпека громадян, соціальна єдність і відновлення з особливим акцентом на Сході.

Стратегічна програма визначає спільне зобов’язання щодо підтримки процесу реформ, досягнення міжнародних стандартів, Цілей Сталого Розвитку та порядку денного сталого розвитку до 2030 року, виконання Україною умов міжнародних конвенцій, протоколів і норм та документів у галузі прав людини.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні 750 тис. євро на психосоціальну опіку.

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