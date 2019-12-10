Украина получила первую в истории лицензию по скелетону на Юношеских Олимпийских играх
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Скелетонистка Ланс Дмитриева представит Украину на III зимние Юношеских Олимпийских играх (ЮОИ) после завоевания лицензии, информирует УНН со ссылкой на страницу НОК Украины в Facebook.
"В скелетоне завершилась серия отборочных соревнований к Зимним Юношеских Олимпийских игр-2020 15-летняя Лансия Дмитриева из Никополя вместе с тренером юниорской сборной команды Украины Мартинш Бите несмотря на все трудности, через которые пришлось пройти им последние три месяца, смогли завоевать лицензию, дает право принять участие ЮОИ, которые пройдут уже через несколько недель в Швейцарии ", - говорится в сообщении НОК.
Примечательно, что впервые в олимпийской истории Украины будет иметь свою представительницу в соревнованиях по скелетону.
Напомним, что в Швейцарии прошла процедура презентации ИИИ Зимних Юношеских Олимпийских игр-2020, которые пройдут в Лозанне с 9 по 22 января.