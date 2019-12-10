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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102888 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 72021 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102941 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115757 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146265 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147210 просмотра

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Украина получила первую в истории лицензию по скелетону на Юношеских Олимпийских играх

Украина получила первую в истории лицензию по скелетону на Юношеских Олимпийских играх

Киев  •  УНН

 • 10305 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Скелетонистка Ланс Дмитриева представит Украину на III зимние Юношеских Олимпийских играх (ЮОИ) после завоевания лицензии, информирует УНН со ссылкой на страницу НОК Украины в Facebook.

"В скелетоне завершилась серия отборочных соревнований к Зимним Юношеских Олимпийских игр-2020 15-летняя Лансия Дмитриева из Никополя вместе с тренером юниорской сборной команды Украины Мартинш Бите несмотря на все трудности, через которые пришлось пройти им последние три месяца, смогли завоевать лицензию, дает право принять участие ЮОИ, которые пройдут уже через несколько недель в Швейцарии ", - говорится в сообщении НОК.

Примечательно, что впервые в олимпийской истории Украины будет иметь свою представительницу в соревнованиях по скелетону.

Напомним, что в Швейцарии прошла процедура презентации ИИИ Зимних Юношеских Олимпийских игр-2020, которые пройдут в Лозанне с 9 по 22 января.

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