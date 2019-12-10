Україна отримала першу в історії ліцензію зі скелетону на Юнацьких Олімпійських іграх
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Скелетоністка Ланс Дмитрієва представить Україну на III зимові Юнацьких Олімпійських іграх (ЮОІ) після завоювання ліцензії, інформує УНН з посиланням на сторінку НОК України у Facebook.
"У скелетоні завершилася серія відбіркових змагань до Зимових Юнацьких Олімпійських ігор- 2020. 15-ти річна Лансія Дмитрієва з Нікополя разом з тренером юніорської збірної команди України Мартіншем Біте попри всі труднощі, через які довелося пройти їм останні три місяці, змогли вибороти ліцензію, яка надає право взяти участь ЮОІ, що пройдуть уже за кілька тижнів у Швейцарії", - сказано у повідомленні НОК.
Примітно, що вперше в олімпійській історії Україна матиме свою представницю у змаганнях зі скелетону.
Нагадаємо, що у Швейцарії пройшла процедура презентації ІІІ Зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2020, які триватимуть у Лозанні з 9 по 22 січня.