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Украина получила 40 французских бронемашин AMX-10RC - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинские военные получили в свое распоряжение 40 французских бронемашин AMX-10RC. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bulgarianmilitary.

Украина получила 40 французских бронемашин AMX-10RC - СМИ

Детали

Сообщается, что 37-я отдельная бригада морской пехоты Украины получила в свое распоряжение 40 французских бронемашин AMX-10RC.

Эти укрепленные машины, предназначенные для разведки и боя, недавно были доставлены из Франции.

Отмечается, что AMX-10RC уже использовались Украиной во время летнего контрнаступления и участвовали в боевых действиях. Однако тогда ВСУ потеряли пять бронемашин. Следовательно, эти французские боевые машины были отодвинуты на вторую линию.

Однако через несколько недель начали появляться доказательства их повторного применения, особенно в виде операций с закрытыми огневыми позициями.

Модель AMX-10RC оснащена прочной броней, которая обеспечивает значительную устойчивость к боеприпасам калибра 14,5 и 23 мм, при этом особое внимание уделяется лобовой части корпуса для дополнительной безопасности. Однако интересно отметить, что подобные машины постепенно выводятся из состава французских вооруженных сил. Их роли будут заменены боевыми разведывательными машинами EBRC Jaguar, что знаменует собой переход в динамике этого сектора.

Дополнение

16 марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что колесные танки AMX-10 RC уже переданы в Украину.

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