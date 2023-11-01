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Україна отримала 40 французьких бронемашин AMX-10RC - ЗМІ

Київ • УНН

 • 301166 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Українські військові отримали у своє розпорядження 40 французьких бронемашин AMX-10RC. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bulgarianmilitary.

Україна отримала 40 французьких бронемашин AMX-10RC - ЗМІ

Деталі

Повідомляється, що 37-а окрема бригада морської піхоти України отримала у своє розпорядження 40 французьких бронемашин AMX-10RC.

Ці укріплені машини, призначені для розвідки і бою, нещодавно доставили з Франції.

Зазначається, що AMX-10RC уже використовувалися Україною під час літнього контрнаступу і брали участь у бойових діях. Однак тоді ЗСУ втратили п'ять бронемашин. Відтак, ці французькі бойові машини були відсунуті на другу лінію.

Однак за кілька тижнів почали з'являтися докази їхнього повторного застосування, особливо у вигляді операцій із закритими вогневими позиціями.

Модель AMX-10RC оснащена міцною бронею, яка забезпечує значну стійкість до боєприпасів калібру 14,5 і 23 мм, при цьому особлива увага приділяється лобовій частині корпусу для додаткової безпеки. Однак цікаво зазначити, що подібні машини поступово виводяться зі складу французьких збройних сил. Їхні ролі будуть замінені бойовими розвідувальними машинами EBRC Jaguar, що знаменує собою перехід у динаміці цього сектора.

Доповнення

16 березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявляв, що колісні танки AMX-10 RC вже передані в Україну.

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