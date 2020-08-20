Украина онлайн будет праздновать День независимости со всем миром: готовится шестичасовой марафон

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87759 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102677 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127963 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107977 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128245 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101437 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102222 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104076 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101967 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Украина онлайн будет праздновать День независимости со всем миром: готовится шестичасовой марафон

Украина онлайн будет праздновать День независимости со всем миром: готовится шестичасовой марафон

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины разработало специальный формат празднования Дня независимости Украины со всем миром в онлайн-формате, организовав шестичасовой марафон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В этом году Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским Институтом подготовило специальный формат всемирного празднования Дня Независимости Украины - большой онлайн-марафон. Марафон продлится почти шесть часов", - говорится в сообщении.

Так, в программе марафона: приветствие со всего мира, непревзойденные украинские пейзажи, включение с креативной студии МИД, Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо", сет DJ Sky на фоне Карпатских гор, знакомство с украинскими фэшн брендами, поздравления ONUKA, NK и других украинских звезд, приготовления борща с Евгением Клопотенко.

"Язык онлайн-марафона - английский. Онлайн-марафон будет транслироваться на официальной фейсбук-странице Украине и на страницах украинских посольств", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Киеве ко Дню Государственного Флага Украины и 29-й годовщине Независимости Украины состоится ряд торжественных, культурных и спортивных событий. В КГГА уже утвердили соответствующий план мероприятий.

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