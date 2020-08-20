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Україна онлайн святкуватиме День незалежності з усім світом: готується шестигодинний марафон

Україна онлайн святкуватиме День незалежності з усім світом: готується шестигодинний марафон

Київ • УНН

 • 24837 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України розробило спеціальний формат святкування Дня незалежності України з усім світом в онлайн-форматі, організувавши шестигодинний марафон. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Цьогоріч Міністерство закордонних справ України спільно з Українським Інститутом підготувало спеціальний формат всесвітнього святкування Дня Незалежності України – великий онлайн-марафон. Марафон триватиме майже шість годин", - йдеться у повідомленні.

Так, у програмі марафону: вітання з усього світу, неперевершені українські краєвиди, включення з креативної студії МЗС, Україна очима японського туриста у фільмі "Дякую", сет DJ Sky на фоні Карпатських гір, знайомство з українськими фешн брендами, привітання ONUKA, NK та інших українських зірок, приготування борщу з Євгеном Клопотенком.

"Мова онлайн-марафону – англійська. Онлайн-марафон транслюватиметься на офіційній фейсбук-сторінці України та на сторінках українських посольств", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, у скільки обійдеться Києву святкування Дня Незалежності

Нагадаємо, у Києві до Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці Незалежності України відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій. У КМДА вже затвердили відповідний план заходів.

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