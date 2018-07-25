Украина ожидает поставки хлора из Узбекистана

"Мы ожидаем также поставки из Узбекистана", - сказал вице-премьер.

По словам Зубко, в Украину начал поступать хлор с Румынии, который потребляют уже несколько водоканалов.



Напомним, производство жидкого хлора восстановлено, и параллельно идут поставки хлора из Румынии.



Как сообщал УНН, АО "Днепроазот" заканчивает подготовительные работы к включению производства жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, кислоты соляной.