Украина ожидает поставки хлора из Узбекистана
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Украина ожидает поставки жидкого хлора из Узбекистана. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время селекторного совещания с руководителями ОГА по новому отопительному сезону, передает корреспондент УНН.
"Мы ожидаем также поставки из Узбекистана", - сказал вице-премьер.
По словам Зубко, в Украину начал поступать хлор с Румынии, который потребляют уже несколько водоканалов.
Напомним, производство жидкого хлора восстановлено, и параллельно идут поставки хлора из Румынии.
Как сообщал УНН, АО "Днепроазот" заканчивает подготовительные работы к включению производства жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, кислоты соляной.