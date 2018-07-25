Україна очікує постачання хлору з Узбекистану

"Ми очікуємо також постачання з Узбекистану", - сказав віце-прем'єр.

За словами Зубка, до України почав надходити хлор з Румунії, який споживають вже декілька водоканалів.



Нагадаємо, виробництво рідкого хлору відновлено, і паралельно йдуть поставки хлору з Румунії.



Як повідомляв УНН, АТ “Дніпроазот” закінчує підготовчі роботи до включення виробництва рідкого хлору, гіпохлориту натрію, каустичної соди, кислоти соляної.