Україна очікує постачання хлору з Узбекистану
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Україна очікує на постачання рідкого хлору з Узбекистану. Про це сьогодні сказав віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час селекторної наради з керівниками ОДА щодо нового опалювального сезону, передає кореспондент УНН.
"Ми очікуємо також постачання з Узбекистану", - сказав віце-прем'єр.
За словами Зубка, до України почав надходити хлор з Румунії, який споживають вже декілька водоканалів.
Нагадаємо, виробництво рідкого хлору відновлено, і паралельно йдуть поставки хлору з Румунії.
Як повідомляв УНН, АТ “Дніпроазот” закінчує підготовчі роботи до включення виробництва рідкого хлору, гіпохлориту натрію, каустичної соди, кислоти соляної.