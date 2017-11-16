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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 26281 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 54628 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 74062 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 80543 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80006 просмотра

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13:14 • 63659 просмотра

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Украина не дорабатывает в борьбе с коррупцией - еврокомиссар

Украина не дорабатывает в борьбе с коррупцией - еврокомиссар

Киев  •  УНН

 • 11239 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. У международного сообщества иссякает терпение из-за недоработки практического воплощения борьбы с коррупцией. Об этом в интервью "Суспильному" заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнес Хан, передает УНН.

"В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные. Я считаю, за этим должна пристально следить власть, правительство и другие органы", - заявил он.

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По словам Й.Хана, дело не только в создании институтов или наличии необходимого законодательства, но и в реализации такого законодательства.

"Именно в практическом воплощении мы видим серьезное недоработки, и на него следует обратить особое внимание. Именно в этом у международного сообщества все больше иссякает терпение", - отметил еврокомиссар.

Напомним, Генеральная прокуратура и Национальная полиция в четверг проводит около 50 обысков в шести регионах Украины по делу злоупотреблений в ПАО "Укрзализныця".

Украинские Национальные Новости

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