Украина не дорабатывает в борьбе с коррупцией - еврокомиссар

"В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные. Я считаю, за этим должна пристально следить власть, правительство и другие органы", - заявил он.

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По словам Й.Хана, дело не только в создании институтов или наличии необходимого законодательства, но и в реализации такого законодательства.

"Именно в практическом воплощении мы видим серьезное недоработки, и на него следует обратить особое внимание. Именно в этом у международного сообщества все больше иссякает терпение", - отметил еврокомиссар.

Напомним, Генеральная прокуратура и Национальная полиция в четверг проводит около 50 обысков в шести регионах Украины по делу злоупотреблений в ПАО "Укрзализныця".