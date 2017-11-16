Україна недопрацьовує у боротьбі з корупцією - єврокомісар

“У плані боротьби з корупцією, на мій погляд, фактичні результати достатньо скромні. Я вважаю, за цим має пильно стежити влада, уряд та інші органи”, — заявив він.

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За словами Й.Хана, справа не лише у заснуванні інституцій чи наявності необхідного законодавства, а й у реалізації такого законодавства.

“Саме у практичному втіленні ми вбачаємо серйозне недопрацювання, і на нього слід звернути особливу увагу. Якраз щодо цього у міжнародної спільноти все більше вичерпується терпіння”, — зазначив єврокомісар.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура і Національна поліція у четвер проводить близько 50 обшуків в шести регіонах України у справі зловживань в ПАТ "Укразалізниця".