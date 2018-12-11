Украина пробует соперничать с мировыми гигантами на рынке курятины в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украинская курятина пользуется спросом в ЕС. Об этом пишет Poultry World, передает УНН.
В 2017 году Европа потеряла 10% импорта бразильской курятины. Сегодня ЕС компенсирует это за счет Украины, Таиланда и Чили, отмечает издание.
Также сообщается, что курятина остается любимым видом мяса для жителей ЕС.
“В течении следующих 12 лет в странах ЕС курятина буде единственным видом мяса, производство и потребление которого будет расти”, — пишет издание.
Ожидается, что к 2030 году производство и потребление мяса птицы вырастет примерно на 4% — по 0,2% ежегодно.
“По итогам 2018 года годовое потребление мяса птицы на одного европейца составит 24 кг, через 12 лет — 24,8 кг”, — говорится в сообщении.
Также прогнозируется достаточно высокий мировой спрос на импорт мяса птицы. В поставках курятины будут нуждаться в основном азиатские страны: Вьетнам, Филиппины и Китай.
Экспорт курятины из ЕС, по итогам 2030 года, достигнет 1,9 млн тонн.
Напомним, Украина вышла в ТОП −3 главных экспортёров курятины в ЕС. Однако, потенциал не исчерпан и есть куда стремится, говорит главный производитель и поставщик украинской курятины — глава компании “Мироновский хлебопродукт” Юрий Косюк.
Наращивая мощности, в частности на Винницкой птицефабрике, ставшей уже крупнейшим птицекомплексом в мире, в МХП ожидают максимального приближения к мировым гигантам Brasil Foods и Tyson.
Справка: “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба) кормит своей продукцией треть украинцев.