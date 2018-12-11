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Україна намагається змагатися зі світовими гігантами на ринку курятини в ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Українська курятина користується попитом в ЄС. Про це пише Poultry World, передає УНН.

Україна намагається змагатися зі світовими гігантами на ринку курятини в ЄС

У 2017 році Європа втратила 10% імпорту бразильської курятини. Сьогодні ЄС компенсує це за рахунок України, Таїланду і Чилі, відзначає видання.

Також повідомляється, що курятина залишається улюбленим видом м'яса для жителів ЄС.

"Протягом наступних 12 років в країнах ЄС курятина буде єдиним видом м'яса, виробництво і споживання якого буде рости", - пише видання.

Очікується, що до 2030 року виробництво і споживання м'яса птиці зросте приблизно на 4% - по 0,2% щорічно.

"За підсумками 2018 року річне споживання м'яса птиці на одного європейця становитиме 24 кг, через 12 років - 24,8 кг", - йдеться в повідомленні.

Також прогнозується досить високий світовий попит на імпорт м'яса птиці. Поставок курятини потребуватимуть в основному азіатські країни: В'єтнам, Філіппіни і Китай.

Експорт курятини з ЄС, за підсумками 2030 року, сягне 1,9 млн тонн.

Нагадаємо, Україна вийшла в ТОП-3 головних експортерів курятини в ЄС. Однак, потенціал не вичерпаний і є куди прагнути, каже головний виробник і постачальник української курятини - глава компанії "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк.

Нарощуючи потужності, зокрема на Вінницькій птахофабриці, що стала вже найбільшим птахокомплексу в світі, в МХП очікують максимального наближення до світових гігантів Brasil Foods і Tyson.

Довідка: "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) годує своєю продукцією третину українців.

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