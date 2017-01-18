Украина направила заявку на проведение чемпионата Европы по боксу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Украина поборется за право проведения континентального первенства по боксу среди мужчин, которое состоится в июне текущего года. Об этом сообщает пресс-служба федерации бокса Украины, передает УНН.
"Мы направили официальную заявку в Европейскую Конфедерацию бокса на проведение чемпионата Европы по боксу среди мужчин. В этом году континентальное первенство пройдет в июне текущего года, поэтому мы имеем достаточно времени, чтобы организовать и провести этот турнир на самом высоком уровне", - отметил президент ФБУ В.Продивус.
По предварительной информации, кроме Украины, поспорят за право проведения континентального первенства также Россия и Турция. В случае положительного решения в пользу Украины чемпионат Европы пройдет в Харькове.
Напомним, что самым крупным боксерским форумом, который проходил в Харькове, был Кубок Европы по боксу среди мужчин в 2010 году. Кроме того, в прошлом году Харьков провел матчевую встречу с участием "Украинская атаманов" во Всемирной серии бокса и чемпионат Украины по боксу среди мужчин 2016.