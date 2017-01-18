Україна надіслала заявку на проведення чемпіонату Європи з боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Україна побореться за право проведення континентальної першості з боксу серед чоловіків, яка відбудеться у червні поточного року. Про це повідомляє прес-служба федерації боксу України, передає УНН.
"Ми надіслали офіційну заявку до Європейської Конфедерації боксу на проведення чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків. Цьогорічна континентальна першість пройде в червні поточного року, тому ми маємо вдосталь часу, аби організувати та провести цей турнір на найвищому рівні", – відзначив президент ФБУ В.Продивус.
За попередньою інформацією, окрім України, посперечаються за право проведення континентальної першості також Росія та Туреччина. У разі позитивного рішення на користь України чемпіонат Європи пройде в Харкові.
Нагадаємо, що найбільшим боксерським форумом, який проходив у Харкові, був Кубок Європи з боксу серед чоловіків у 2010 році. Окрім того, в минулому році Харків провів матчеву зустріч за участю "Українських отаманів" у Всесвітній серії боксу та чемпіонат України з боксу серед чоловіків 2016.