Украина может требовать санкций из-за захвата в Крыму оборудования для вещания

"В 2014 году россияне стали работать в Крыму на украденной украинской технике. Мы с коллегами из Министерства информационной политики подготовили такой отчет: что потеряли государственные, что потеряли частные вещатели", - заявил Костинский.

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По словам члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, согласно отчету, в целом Россия "украла не менее 300 аналоговых телевизионных частот, не менее 70 цифровых и более 130 радиочастот".

"Думаю, это приведет к санкциям против более чем 30 российских вещателей, которые незаконно зашли работать на полуостров", - отметил он.