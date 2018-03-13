Україна може вимагати санкцій через захоплення в Криму обладнання для мовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністерство інформаційної політики підготувало звіт щодо захоплення Росією під час анексії Криму теле- й радіомовного обладнання, що може призвести до санкцій проти більш ніж 30 російських мовників. Про це заявив "Крим.Реалії" член Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський, передає УНН.
“У 2014 році росіяни стали працювати в Криму на вкраденій українській техніці. Ми з колегами з Міністерства інформаційної політики підготували такий звіт: що втратили державні, що втратили приватні мовники”, — заявив Костинський.
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За словами члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення, відповідно до звіту, в цілому Росія “вкрала не менш як 300 аналогових телевізійних частот, не менш як 70 цифрових і понад 130 радіочастот”.
“Гадаю, це призведе до санкцій проти більш ніж 30 російських мовників, які незаконно зайшли працювати на півострів”, — зазначив він.