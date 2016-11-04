Украина имеет много ограничений для инвесторов - экономист

"Инвестор сюда не приходит, потому что есть условия. Инвестор, имеющий деньги, он выбирает юрисдикцию, где ему комфортно развивать бизнес. Есть рынок, есть комфортное ведение любой деятельности, которую он планирует конечно легально. Украина, к сожалению, имеет очень много ограничений для инвесторов, в первую очередь, это валютное законодательство. Вы не будете инвестировать в экономику, если вы не сможете забрать дивиденды. Украина, как защита от кризиса, ввела ограничения на выплату дивидендов. Поэтому мы должны менять валютное законодательство", - отметил А.Амелин.