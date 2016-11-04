Україна має багато обмежень для інвесторів - економіст
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Україна має багато обмежень для інвесторів, зокрема валютне законодавство. Про це в ефірі "5 каналу" заявив директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін, передає УНН.
"Інвестор сюди не приходить, тому що є умови. Інвестор, що має гроші, він вибирає юрисдикцію, де йому комфортно розвивати бізнес. Є ринок, є комфортне ведення будь-якої діяльності, яку він планує звичайно легально. Україна, на жаль, має дуже багато обмежень для інвесторів, в першу чергу, це валютне законодавство. Ви не будете інвестувати в економіку, якщо ви не зможете забрати дивіденди. Україна, як захист від кризи, ввела обмеження на виплату дивідендів. Тому ми повинні змінювати валютне законодавство", - зазначив А.Амелін.