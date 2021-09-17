Украина хочет от МВФ не только транш: у Зеленского рассказали, о чем будут говорить с миссией

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Кроме переговоров о транше, с будущей миссией Международного валютного фонда (МВФ) украинская сторона планирует обсудить, среди прочего, вопрос о продлении текущей 18-месячной программы сотрудничества Stand-by. Об этом УНН рассказал советник Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Цитата:

“Мы также ожидаем, что программа сотрудничества с Международным валютным фондом Stand-by, в которой мы сейчас находимся, будет продлена... Мы обсуждаем, что она может быть продлена, потому что там есть технические моменты, которые нужно учесть. Основной технический момент состоит в том, что программа была рассчитана на пять миллиардов долларов, из которых мы до сих пор смогли получить 2,1 млрд долларов. Даже если мы получаем новый транш в 0,7 млрд, это все равно означает, что часть фондов из этой программы не выбрана, что в общем является абсолютно традиционным для Украины, но не хотелось бы, чтоб это продолжалось и далее”, — объяснил собеседник.

Детали

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о продлении программы еще на 18 месяцев, он уточнил что “это открытый вопрос, дискуссия продолжается”.

Напомним

Совет директоров МВФ в июне 2020 года одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня того же года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале недели заявил, что очередной транш МВФ в размере 750 млн долларов должен поступить в Украину в конце ноября или в начале декабря.

Накануне представитель МВФ Джерри Райс на брифинге не смог подтвердить либо опровергнуть эту информацию. В то же время, по его словам, виртуальная миссия МВФ начнет работу в Украине до конца сентября.

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