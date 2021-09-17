Україна хоче від МВФ не лише транш: у Зеленського розповіли, про що говоритимуть з місією

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Окрім переговорів про транш, з майбутньою місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) українська сторона планує обговорити, серед іншого, питання про продовження поточної 18-місячної програми співпраці Stand-by. Про це УНН розповів радник Президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

Цитата:

"Ми також очікуємо, що програма співпраці з Міжнародним валютним фондом Stand-by, у якій ми зараз перебуваємо, буде продовжена... Ми обговорюємо, що вона може бути продовжена, тому що там є технічні моменти, які потрібно врахувати. Основний технічний момент полягає у тому, що програма була розрахована на п'ять мільярдів доларів, з яких ми досі змогли отримати 2,1 млрд доларів. Навіть якщо ми отримуємо новий транш в 0,7 млрд, це все одно означає, що частина фондів з цієї програми не вибрана, що загалом є абсолютно традиційним для України, але не хотілося б, щоб це тривало і далі", - пояснив співрозмовник.

Деталі

На уточнююче запитання про те, чи йдеться про продовження програми ще на 18 місяців, він уточнив що "це відкрите питання, дискусія триває".

Доповнення

Рада директорів МВФ у червні 2020 року ухвалила надання Україні 5 млрд доларів на 18 місяців в межах угоди Stand-by. Перший транш за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. Україна отримала вже 12 червня того ж року.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на початку тижня заявив, що черговий транш МВФ обсягом 750 млн доларів повинен надійти в Україну в кінці листопада або на початку грудня.

Напередодні представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу не зміг підтвердити або спростувати цю інформацію. У той же час, за його словами, віртуальна місія МВФ почне роботу в Україні до кінця вересня.

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