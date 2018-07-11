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Украина инициировала изменения в соглашения с ЕИБ, которые предусматривают привлечение 1,2 млрд евро

Украина инициировала изменения в соглашения с ЕИБ, которые предусматривают привлечение 1,2 млрд евро

Киев  •  УНН

 • 7411 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. И.о. министра финансов Оксана Маркарова подписала изменения к соглашениям между Украиной и Европейским инвестиционным банком, предусматривающим привлечение суммарно 1,2 млрд евро, передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина.

“И.о. министра финансов Оксана Маркарова подписала изменения в трех соглашениях между Украиной и Европейским инвестиционным банком, каждая из которых предусматривает привлечение 400 млн евро”, — говорится в сообщении.

Изменения предусматривают:

  • Соглашением по проекту “Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины” предусмотрено, что ЕИБ выплачивает кредит до 36-ти траншей в размере не менее 5 млн евро каждый, причем каждый следующий выдают только после того, как предыдущий выплачен минимум на 80%. Но в процессе реализации проекта оказалось, что эти условия нужно откорректировать. Письмо “Отказ от ограничений и изменений” в Финансовое соглашение, которое подписала Маркарова, создает оптимальные условия для выборки средств в рамках программы.
  • Внесение изменений в Финансовое соглашение по проекту “Основной кредит для аграрной отрасли — Украина” позволяет начать использование средств займа, который станет перспективным источником долгосрочного кредитования аграрного сектора экономики Украины.
  • Согласно Финансовому соглашению по проекту “Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации”, кредитные средства от ЕИБ будут направлены на расширение возможностей финансирования реального сектора экономики, поддержку развития частного сектора экономики, в частности проектов малого и среднего предпринимательства, учреждений по средней капитализацией и других приоритетных проектов, среди которых проекты социально-экономической инфраструктуры, энергоэффективности, смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним (до 24 декабря 2020 года). Внесение изменений в него будут способствовать продолжению срока доступности средств займа, благодаря чему будет расширен круг предприятий малого и среднего бизнеса, которые получат доступ к долгосрочным финансовым ресурсам.

Напомним, Украина и ЕИБ подписали соглашение на 75 млн евро по повышению безопасности дорог на украинских городах.

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