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Україна ініціювала зміни до угод з ЄІБ, які передбачають залучення 1,2 млрд євро

Україна ініціювала зміни до угод з ЄІБ, які передбачають залучення 1,2 млрд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова підписала зміни до угод між Україною та Європейським інвестиційним банком, які передбачають залучення сумарно 1,2 млрд євро, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінфіну.

“В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова підписала зміни до трьох угод між Україною та Європейським інвестиційним банком, кожна з яких передбачає залучення 400 млн євро”, — йдеться у повідомленні.

Які зміни передбачено:

  • Угодою по проекту “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України” передбачено, що ЄІБ виплачує кредит до 36-ти траншів в розмірі не менше 5 млн євро кожен, причому кожен наступний видають лише після того, як попередній виплачений мінімум на 80%. Але в процесі реалізації проекту виявилося, що ці умови треба відкоригувати. Лист “Відмова від обмежень та внесення змін” до Фінансової угоди, який підписала Маркарова, створює оптимальні умови для вибірки коштів в рамках програми.
  • Внесення змін до Фінансової угоди по проекту “Основний кредит для аграрної галузі — Україна” дозволяє розпочати використання коштів позики, яка стане перспективним джерелом довгострокового кредитування аграрного сектору економіки України.
  • Відповідно до Фінансової угоди по проекту “Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації”, кредитні кошти від ЄІБ спрямовуватимуться на розширення можливостей фінансування реального сектору економіки, підтримку розвитку приватного сектору економіки, зокрема проектів малого і середнього підприємництва, установ з середньою капіталізацією та інших пріоритетних проектів, серед яких проекти соціально-економічної інфраструктури, з енергоефективності, пом’якшення наслідків змін клімату та адаптації до них (до 24 грудня 2020). Внесення змін до неї сприятиме продовженню строку доступності коштів позики, завдяки чому буде розширено коло підприємств малого та середнього бізнесу, що отримають доступ до довгострокових фінансових ресурсів.

Нагадаємо, Україна та ЄІБ підписали угоду на 75 млн євро щодо підвищення безпеки доріг в українських містах.

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