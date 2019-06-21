Украина и ЕС обсудили создание международной наблюдательной миссии в Черном море

"Обсудил с Председателем Военного комитета ЕС генералом Клаудио Грациано инициативу учреждения международной наблюдательной миссии в регионе Черного моря (BLACKSEAMOM) для сдерживания агрессии России против Украины", - написал заместитель министра.

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Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в марте текущего года заявил, что мониторинг ситуации в районе Черного и Азовского морей должен состоять из мониторинга из космоса, морского мониторинга и мониторинга с воздуха.