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НАТО продовжує моніторинг подій у Чорному морі

НАТО продовжує моніторинг подій у Чорному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. НАТО проводить і продовжить проводити моніторинг подій в Чорному морі після захоплення українських кораблів у Керченській протоці. Про це заявив Генеральний Секретар НАТО Йєнс Столтенберг на спільному прес-брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

"Союзники не визнають і не визнають незаконну анексію Криму Росією, і ми засуджуємо агресивні дії Росії в регіоні Чорного моря", - сказав Генсек.

Він заявив, що Альянс вітає рішення Міжнародного трибуналу з морського права, згідно з яким Росія повинна звільнити українських моряків і судна, які вона незаконно захопила в листопаді минулого року.

"Союзники продовжуватимуть давати зрозуміти Росії, що вона повинна відповідати своїм міжнародним зобов'язанням. У відповідь на незаконні дії Росії НАТО збільшило свою присутність в Чорному Морі. Там більше кораблів і літаків. Ми так само розширили свою співпрацю з партнерами в регіоні - з Україною і Грузією. Ми продовжуємо щільний моніторинг того, що там відбувається", - підкреслив дипломат.

Нагадаємо, 4 квітня в НАТО узгодили пакет заходів по удосконаленню ситуаційної обізнаності та по активізації підтримки Грузії і України в таких напрямках, як підготовка військово-морських сил і служби берегової охорони, заходи в порти і проведення навчань і обмін інформацією.

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