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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9034 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 21815 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100379 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110131 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130666 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106561 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 108180 просмотра

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Украина и Швеция согласились с необходимостью санкций против РФ до прекращения оккупации

Украина и Швеция согласились с необходимостью санкций против РФ до прекращения оккупации

Киев  •  УНН

 • 11656 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украина высоко ценит неизменную поддержку Швеции относительно осуждения российской агрессии на Донбассе и непризнания аннексии Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с шведской коллегой Маргот Валльстрём на полях заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как отмечается, главными темами разговора стали вопросы поддержки Швецией, которая будет оставаться непостоянным членом СБ ООН в 2018 году, инициатив нашего государства, в частности в вопросе развертывания миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы.

"Собеседники согласились с необходимостью использования международных санкций против РФ до прекращения Россией оккупации украинских территории, а также относительно несвоевременности любых инициатив, направленных на восстановление права голоса российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией всех принятых в течение 2014-2016 годов Ассамблеей резолюций и решений на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Совет министров ОБСЕ будет проходить в Вене 7-8 декабря.

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