Украина и Швеция согласились с необходимостью санкций против РФ до прекращения оккупации

Как отмечается, главными темами разговора стали вопросы поддержки Швецией, которая будет оставаться непостоянным членом СБ ООН в 2018 году, инициатив нашего государства, в частности в вопросе развертывания миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы.

"Собеседники согласились с необходимостью использования международных санкций против РФ до прекращения Россией оккупации украинских территории, а также относительно несвоевременности любых инициатив, направленных на восстановление права голоса российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией всех принятых в течение 2014-2016 годов Ассамблеей резолюций и решений на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Совет министров ОБСЕ будет проходить в Вене 7-8 декабря.