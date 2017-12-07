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Україна і Швеція погодилися з необхідністю санкцій проти РФ до припинення окупації

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Україна високо цінує незмінну підтримку Швеції щодо засудження російської агресії на Донбасі та невизнання анексії Криму. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками зустрічі з швецькою колегою Маргот Вальстрьом на полях засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.

Як зазначається, головними темами розмови стали питання підтримки Швецією, яка залишатиметься непостійним членом РБ ООН у 2018 року, ініціатив нашої держави, зокрема у питанні розгортання миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою Україною ділянкою українсько-російського кордону.

"Співрозмовники погодилися з необхідністю використання міжнародних санкцій проти РФ до припинення Росією окупації українських територій, а також щодо несвоєчасності будь-яких ініціатив, спрямованих на відновлення права голосу російської делегації в ПАРЄ без виконання Росією усіх ухвалених протягом 2014-2016 років Асамблеєю резолюцій та рішень на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рада міністрів ОБСЄ триватиме у Відні 7-8 грудня.

Українські Національні Новини

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