Україна і Швеція погодилися з необхідністю санкцій проти РФ до припинення окупації

Як зазначається, головними темами розмови стали питання підтримки Швецією, яка залишатиметься непостійним членом РБ ООН у 2018 року, ініціатив нашої держави, зокрема у питанні розгортання миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою Україною ділянкою українсько-російського кордону.

"Співрозмовники погодилися з необхідністю використання міжнародних санкцій проти РФ до припинення Росією окупації українських територій, а також щодо несвоєчасності будь-яких ініціатив, спрямованих на відновлення права голосу російської делегації в ПАРЄ без виконання Росією усіх ухвалених протягом 2014-2016 років Асамблеєю резолюцій та рішень на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рада міністрів ОБСЄ триватиме у Відні 7-8 грудня.