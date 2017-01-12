Украина и еще восемь стран полностью уплатили взносы в бюджет ООН на 2017 год
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Украина и еще восемь стран полностью уплатили взносы в регулярный бюджет ООН на 2017 год. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает УНН со ссылкой на официальный сайт ОНН.
"Ангола, Армения, Бенин, Доминиканская Республика, Венгрия, Либерия, Сенегал, Южный Судан и Украина оплатили причитающиеся с них взносы в полном объеме, а еще 17 других государств - членов осуществили частичные выплаты", - сказал С.Дюжаррик.
По информации на официальном сайте ООН, наибольшую сумму - 4 млн долларов - перечислила Венгрия, в то время как Украина выплатила около 2,6 млн. долларов. Наименьший вклад в размере 25 тыс. долларов сделала Либерия. Сейчас девять стран являются единственными, кто полностью выполнил свои финансовые обязательства перед мировой организацией в новом году.
Отметим, что размер взносов стран в регулярный бюджет ООН устанавливается, исходя из среднего показателя ВВП страны за десятилетний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. На сегодняшний день самым большим спонсором Объединенных Наций остаются США, которые покрывают 22% расходов организации.