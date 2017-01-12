Україна і ще вісім країн повністю сплатили внески до бюджету ООН на 2017 рік

“Ангола, Вірменія, Бенін, Домініканська Республіка, Угорщина, Ліберія, Сенегал, Південний Судан і Україна сплатили належні з них внески у повному обсязі, а ще 17 інших держав — членів здійснили часткові виплати”, — сказав С.Дюжаррик.

За інформацією на офіційному сайті ООН, найбільшу суму — 4 млн доларів — перерахувала Угорщина, в той час як Україна виплатила близько 2,6 млн. доларів. Найменший внесок у розмірі 25 тис. доларів зробила Ліберія. Наразі дев’ять країн є єдиними, хто повністю виконав свої фінансові зобов’язання перед світовою організацією в новому році.

Зазначимо, що розмір внесків країн в регулярний бюджет ООН встановлюється, виходячи з середнього показника ВВП країни за десятирічний період з урахуванням доходу на душу населення і зовнішньої заборгованості. На сьогоднішній день найбільшим спонсором Об’єднаних Націй залишаються США, які покривають 22% витрат організації.