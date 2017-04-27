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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Румыния подписали меморандум о взаимопонимании в космической сфере

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Государственное космическое агентство Украины и Румынское космическое агентство (ROSA) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях. Об этом сообщает пресс-служба украинского космического агентства, передает УНН.

Украина и Румыния подписали меморандум о взаимопонимании в космической сфере

Церемония подписания меморандума состоялась 27 апреля в рамках визита делегации Государственного космического агентства Украины во главе с первым заместителем главы Александром Голубом в Бухарест.

Документ, в частности, определяет потенциальные направления сотрудничества, такие как фундаментальная космическая наука, метеорология, дистанционное зондирование Земли, приборостроения, новейшие космические технологии, космические аппараты научного назначения и тому подобное.

А.Голуб во время подписания меморандума подчеркнул, что наличие договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества в космической сфере между Украиной и Румынией позволит начать работу по практическому сотрудничеству между космическими агентствами и предприятиями двух стран.

Также украинская делегация посетила Национальный центр аэрокосмических исследований "INCAS" и ознакомилась с научными разработками Румынии в космической сфере.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Анкаре посетил Tурецкую аэрокосмическую корпорацию.

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