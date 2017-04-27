Україна і Румунія підписали меморандум про взаєморозуміння у космічній сфері

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 37450 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 93879 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 100474 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 89009 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 112770 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 77687 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 87279 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97022 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88568 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 200668 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2.7м/с
34%
Популярнi новини

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 16057 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 10541 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 18019 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 17644 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 17161 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 100474 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 200668 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 353016 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 288331 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 397371 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 19582 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 17627 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 89011 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 24244 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 29175 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Україна і Румунія підписали меморандум про взаєморозуміння у космічній сфері

Київ • УНН

 • 7760 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Державне космічне агентство України та Румунське космічне агентство (ROSA) підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях. Про це повідомляє прес-служба українського космічного агентства, передає УНН.

Україна і Румунія підписали меморандум про взаєморозуміння у космічній сфері

Церемонія підписання меморандуму відбулася 27 квітня у рамках візиту делегації Державного космічного агентства України на чолі з першим заступником голови Олександром Голубом до Бухареста.

Документ, зокрема, визначає потенційні напрями співробітництва, такі як фундаментальна космічна наука, метеорологія, дистанційне зондування Землі, приладобудування, новітні космічні технології, космічні апарати наукового призначення тощо.

О.Голуб під час підписання меморандуму підкреслив, що наявність договірно-правової бази двостороннього співробітництва у космічній сфері між Україною та Румунією дозволить розпочати роботу щодо започаткування практичної співпраці між космічними агентствами та підприємствами двох країн.

Також українська делегація відвідала Національний центр аерокосмічних досліджень “INCAS” та ознайомилась з науковими розробками Румунії в космічній сфері.

Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в Анкарі відвідав Tурецьку Аерокосмічну Корпорацію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,916.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,625.12