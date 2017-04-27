Україна і Румунія підписали меморандум про взаєморозуміння у космічній сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Державне космічне агентство України та Румунське космічне агентство (ROSA) підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях. Про це повідомляє прес-служба українського космічного агентства, передає УНН.
Церемонія підписання меморандуму відбулася 27 квітня у рамках візиту делегації Державного космічного агентства України на чолі з першим заступником голови Олександром Голубом до Бухареста.
Документ, зокрема, визначає потенційні напрями співробітництва, такі як фундаментальна космічна наука, метеорологія, дистанційне зондування Землі, приладобудування, новітні космічні технології, космічні апарати наукового призначення тощо.
О.Голуб під час підписання меморандуму підкреслив, що наявність договірно-правової бази двостороннього співробітництва у космічній сфері між Україною та Румунією дозволить розпочати роботу щодо започаткування практичної співпраці між космічними агентствами та підприємствами двох країн.
Також українська делегація відвідала Національний центр аерокосмічних досліджень “INCAS” та ознайомилась з науковими розробками Румунії в космічній сфері.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в Анкарі відвідав Tурецьку Аерокосмічну Корпорацію.