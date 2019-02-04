Украина и Германия обсудили блокировку судоходства Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в понедельник встретилась с депутатом немецкого Бундестага Мануэлем Заррацином. Как сообщили в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны сосредоточились на проблеме свободного судоходства в акватории Азовского и Черного морей, которое блокируется Россией, передает УНН.
"Действия России по блокированию свободного судоходства в акватории Азовского и Черного морей являются неприемлемыми, нарушают международное право и направлены на дестабилизацию в регионе", - отметили в МИД, объяснив, что именно этот вопрос Зеркаль обсудила при встрече с депутатом Бундестага.
Зеркаль поблагодарила Заррацина за его внимание к Украине, в частности по проблеме свободы судоходства. Об этом свидетельствует визит немецкого политика в Мариуполь, где он ознакомился с деятельностью морского порта и последствиями как экономическими, так и социальными, которые несет город из-за российской блокады.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы энергетической безопасности. В этой связи акцентировалось на политическом характере проекта "Северный поток-2".
Как сообщал УНН, представители правительства Германии на встрече с заместителем министра обороны Украины Анатолием Петренко заявили, что Германия готова поддерживать Украину в вопросах сдерживания российской агрессии путем присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море.