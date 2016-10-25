Украина и Франция должны углублять военное сотрудничество - В.Муженко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Украина и Франция должны углублять военное сотрудничество. Об этом сказал начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Изабель Дюмон, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Перспективы украинского-французского военного сотрудничества имеют значительный потенциал для роста. Убежден, что нам необходимо интенсивнее работать над развитием как существующих механизмов, так и поиском новых взаимовыгодных форматов сотрудничества", - сказал он.
Также, во время встречи стороны обсудили вопросы реформирования Вооруженных Сил Украины и отдельные направления двустороннего военного сотрудничества.