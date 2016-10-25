Украина и Франция должны углублять военное сотрудничество - В.Муженко

"Перспективы украинского-французского военного сотрудничества имеют значительный потенциал для роста. Убежден, что нам необходимо интенсивнее работать над развитием как существующих механизмов, так и поиском новых взаимовыгодных форматов сотрудничества", - сказал он.

Также, во время встречи стороны обсудили вопросы реформирования Вооруженных Сил Украины и отдельные направления двустороннего военного сотрудничества.