Україна і Франція мають поглибити військове співробітництво – В.Муженко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Україна і Франція мають поглибити військове співробітництво. Про це сказав начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Перспективи українсько-французького військового співробітництва мають значний потенціал для зростання. Переконаний, що нам необхідно інтенсивніше працювати над розвитком як існуючих механізмів, так і пошуком нових взаємовигідних форматів співпраці", - сказав він.
Також, під час зустрічі, сторони обговорили питання реформування Збройних Сил України та окремі напрямки двостороннього військового співробітництва.