Україна і Франція мають поглибити військове співробітництво – В.Муженко

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 17638 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 16485 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 26187 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 37220 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 45940 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 71960 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 82202 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148141 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 207819 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194109 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 22567 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 19057 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 20073 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 22883 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 22868 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 17564 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 23224 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 37140 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 499713 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 332309 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 4134 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 6128 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 130056 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 189247 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 131633 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Україна і Франція мають поглибити військове співробітництво – В.Муженко

Україна і Франція мають поглибити військове співробітництво – В.Муженко

Київ • УНН

 • 7029 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Україна і Франція мають поглибити військове співробітництво. Про це сказав начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Перспективи українсько-французького військового співробітництва мають значний потенціал для зростання. Переконаний, що нам необхідно інтенсивніше працювати над розвитком як існуючих механізмів, так і пошуком нових взаємовигідних форматів співпраці", - сказав він.

Також, під час зустрічі, сторони обговорили питання реформування Збройних Сил України та окремі напрямки двостороннього військового співробітництва.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73