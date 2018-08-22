Украина готова помиловать двух россиян в обмен на украинских заложников на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Украина готова в виде исключения помиловать двух граждан Российской Федерации в обмен украинских военных, которых более трех лет удерживают на оккупированной территории Донбасса. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко по итогам ТКГ в Минске, передает УНН.
"Сделала очередное конкретное предложение россиянам: украинская сторона готова, как исключение, помиловать двух граждан РФ, имеющих проблемы со здоровьем, передать их российскому консулу в присутствии представителей ОБСЕ и МККК с одновременной передачей Украине украинских военнослужащих, которые более 3 лет незаконно удерживают на Донбассе", - отметила она.
Также И.Геращенко подчеркнула, что украинская сторона выражает глубокую обеспокоенность тем фактом, что в течение долгого времени Россия так и не предоставила ни одного (ни устного, ни письменного) ответа на предложение передать им россиян, совершивших преступления, в обмен на украинцев в российских тюрьмах.
"Ждем официального ответа РФ на это предложение", - уточнила первый вице-спикер.
"Мы и дальше стоим на позиции одновременной передачи граждан РФ в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля. Вместе с тем, чтобы еще раз продемонстрировать готовность к компромиссу и конструктива в этом вопросе", - резюмировала Геращенко.
Как сообщал УНН, украинская сторона в Минске сообщила представителям РФ и ОБСЕ о обращениях 22 россиян, осужденных в Украине, к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой переместить их в РФ в обмен на украинцев в российских тюрьмах.