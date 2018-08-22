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Україна готова помилувати двох росіян в обмін на українських заручників на Донбасі

Київ • УНН

 • 5677 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Україна готова, як виняток, помилувати двох громадян Російської Федерації в обмін українських військових, яких більше трьох років утримують на окупованій території Донбасу. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко за підсумками ТКГ у Мінську, передає УНН.

Україна готова помилувати двох росіян в обмін на українських заручників на Донбасі

“Зробила чергову конкретну пропозицію росіянам: українська сторона готова, як виключення, помилувати двох громадян РФ, які мають проблеми зі здоров‘ям‚ передати їх російському консулу, в присутності представників ОБСЄ і МКЧХ з одночасною передачею Україні українських військовослужбовців, яких більше 3 років незаконно утримують на Донбасі”, — зазначила вона.

Також І.Геращенко наголосила, що українська сторона висловлює глибоке занепокоєння тим фактом, що протягом довгого часу Росія так і не надала жодної ( ані усної, ані письмової) відповіді на пропозицію передати їм росіян, що здійснили злочини, в обмін на українців в російських тюрмах.

“Чекаємо офіційної відповіді РФ на цю пропозицію”, — уточнила перший віце-спікер.

“Ми й далі стоїмо на позиції одночасної передачі громадян РФ в обмін на українців-політв‘язнів Кремля. Разом з тим, аби ще раз продемонструвати готовність до компромісу і конструктиву в цьому питанні”, — резюмувала Геращенко.

Як повідомляв УНН, українська сторона у Мінську поінформувала представників РФ і ОБСЄ щодо звернень 22 росіян, засуджених в Україні, до президента РФ Володимира Путіна з проханням перемістити їх у РФ в обмін на українців в російських тюрмах.

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