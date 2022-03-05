Украина глушит переговоры оккупантов по радиосвязи: захватчикам включают национальный Гимн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинские военные глушат разговоры российских оккупантов по коротковолновому радио. Чтобы перебить разговоры врагов, наши защитники включают национальный Гимн. Об этом в Тwitter сообщил журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев, передает УНН.
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"Война слов, песен и бомб: россияне изо всех сил пытаются передать планы атаки по коротковолновому радио, тогда как Украина глушит их, включая свой национальный Гимн", - отметил Грозев.
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War of words, songs and bombs: Russian offices struggle to communicate attack plans on short-wave radio, while Ukraine jams them with. Their national anthem. Shivers.pic.twitter.com/B6dcQTE1Qm— Christo Grozev (@christogrozev)March 5, 2022