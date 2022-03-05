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15 марта, 19:03 • 78352 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119495 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112401 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106970 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94015 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92700 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81261 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Украина глушит переговоры оккупантов по радиосвязи: захватчикам включают национальный Гимн

Украина глушит переговоры оккупантов по радиосвязи: захватчикам включают национальный Гимн

Киев • УНН

 • 226954 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинские военные глушат разговоры российских оккупантов по коротковолновому радио. Чтобы перебить разговоры врагов, наши защитники включают национальный Гимн. Об этом в Тwitter сообщил журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев, передает УНН.

Цитата

"Война слов, песен и бомб: россияне изо всех сил пытаются передать планы атаки по коротковолновому радио, тогда как Украина глушит их, включая свой национальный Гимн", - отметил Грозев.

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War of words, songs and bombs: Russian offices struggle to communicate attack plans on short-wave radio, while Ukraine jams them with. Their national anthem. Shivers.pic.twitter.com/B6dcQTE1Qm

— Christo Grozev (@christogrozev)March 5, 2022

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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