Украина глушит переговоры оккупантов по радиосвязи: захватчикам включают национальный Гимн

"Война слов, песен и бомб: россияне изо всех сил пытаются передать планы атаки по коротковолновому радио, тогда как Украина глушит их, включая свой национальный Гимн", - отметил Грозев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Anonymous взломали уже 2,5 тысячи сайтов в России и Беларуси.

War of words, songs and bombs: Russian offices struggle to communicate attack plans on short-wave radio, while Ukraine jams them with. Their national anthem. Shivers.pic.twitter.com/B6dcQTE1Qm

— Christo Grozev (@christogrozev) March 5, 2022