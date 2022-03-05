Украина глушит переговоры оккупантов по радиосвязи: захватчикам включают национальный Гимн

КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинские военные глушат разговоры российских оккупантов по коротковолновому радио. Чтобы перебить разговоры врагов, наши защитники включают национальный Гимн. Об этом в Тwitter сообщил журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев, передает УНН.