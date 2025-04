Україна глушить перемовини окупантів по радіозв'язку: загарбникам вмикають національний Гімн

Цитата

"Війна слів, пісень та бомб: росіяни щосили намагаються передати плани атаки по короткохвильовому радіо, тоді як Україна глушить їх, вмикаючи свій національний Гімн", – зазначив Грозєв.

War of words, songs and bombs: Russian offices struggle to communicate attack plans on short-wave radio, while Ukraine jams them with... their national anthem. Shivers. pic.twitter.com/B6dcQTE1Qm

— Christo Grozev (@christogrozev) March 5, 2022