Україна глушить перемовини окупантів по радіозв'язку: загарбникам вмикають національний Гімн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Українські військові глушать розмови російських окупантів по короткохвильовому радіо. Щоб перебити розмови ворогів, наші захисники вмикають національний Гімн. Про це у Тwitter повідомив журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв, передає УНН.
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"Війна слів, пісень та бомб: росіяни щосили намагаються передати плани атаки по короткохвильовому радіо, тоді як Україна глушить їх, вмикаючи свій національний Гімн", – зазначив Грозєв.
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War of words, songs and bombs: Russian offices struggle to communicate attack plans on short-wave radio, while Ukraine jams them with... their national anthem. Shivers. pic.twitter.com/B6dcQTE1Qm— Christo Grozev (@christogrozev) March 5, 2022