Украина допускает возможность выпуска облигаций госдолга в юанях

“Страна будет брать взаймы в долларах, а также увеличивать выпуск гособлигаций в национальной валюте. Уже прошло некоторое время с тех пор, как мы выпустили в евро ... но мы можем исследовать и другие рынки”, — сообщила Маркарова и отвечая на уточняющий вопрос, может ли это включать китайский юань, сказала, что это вполне может быть, однако точно не в этом году.

Напомним, по словам Маркаровой, Минфин рассчитывает, что сотрудничество с Международным валютным фондом возобновится в ближайшее время, ведь переговоры по бюджету и ценам на газ проходят конструктивно.