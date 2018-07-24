Україна допускає можливість випуску облігацій держборгу в юанях
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Україна планує розширювати продаж облігацій. Зокрема, планується відновити випуск облігацій в євро, а також розглянути можливість випуск боргових паперів в таких валютах, як китайський юань. Про це в інтерв'ю Reuters повідомила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова, передає УНН.
"Країна буде позичати в доларах, а також збільшувати випуск держоблігацій в національній валюті. Уже минув певний час з тих пір, як ми випустили в євро ... але ми можемо досліджувати і інші ринки", - повідомила Маркарова і відповідаючи на уточнююче запитання, чи може це включати китайський юань, сказала, що це цілком може бути, однак точно не цього року.
Нагадаємо, за словами Маркарової, Мінфін розраховує, що співпраця з Міжнародним валютним фондом поновиться найближчим часом, адже переговори по бюджету і цінах на газ проходять конструктивно.