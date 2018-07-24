Україна допускає можливість випуску облігацій держборгу в юанях

"Країна буде позичати в доларах, а також збільшувати випуск держоблігацій в національній валюті. Уже минув певний час з тих пір, як ми випустили в євро ... але ми можемо досліджувати і інші ринки", - повідомила Маркарова і відповідаючи на уточнююче запитання, чи може це включати китайський юань, сказала, що це цілком може бути, однак точно не цього року.

Нагадаємо, за словами Маркарової, Мінфін розраховує, що співпраця з Міжнародним валютним фондом поновиться найближчим часом, адже переговори по бюджету і цінах на газ проходять конструктивно.