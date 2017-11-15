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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 25776 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 54412 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 73855 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 80350 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 79883 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63588 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100754 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Укравтодор сэкономил благодаря ProZorro 2,5 млрд грн

Укравтодор сэкономил благодаря ProZorro 2,5 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 13849 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины сэкономило благодаря системе ProZorro при государственных закупках 2,5 млрд грн. Об этом рассказал на заседании правительства руководитель Укравтодора Славомир Новак, передает корреспондент УНН.

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"Экономия благодаря системе ProZorro составила 2,5 млрд грн", - сказал он.

С.Новак отметил, что в течение этого года было проведено 2,5 тыс. процедур закупок на общую сумму 54 млрд грн.

Напомним, в 2018 году на ремонт дорог выделят 44 млрд гривен.

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