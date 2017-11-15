Укравтодор сэкономил благодаря ProZorro 2,5 млрд грн

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"Экономия благодаря системе ProZorro составила 2,5 млрд грн", - сказал он.

С.Новак отметил, что в течение этого года было проведено 2,5 тыс. процедур закупок на общую сумму 54 млрд грн.

Напомним, в 2018 году на ремонт дорог выделят 44 млрд гривен.