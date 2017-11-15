Укравтодор сэкономил благодаря ProZorro 2,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины сэкономило благодаря системе ProZorro при государственных закупках 2,5 млрд грн. Об этом рассказал на заседании правительства руководитель Укравтодора Славомир Новак, передает корреспондент УНН.
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"Экономия благодаря системе ProZorro составила 2,5 млрд грн", - сказал он.
С.Новак отметил, что в течение этого года было проведено 2,5 тыс. процедур закупок на общую сумму 54 млрд грн.
Напомним, в 2018 году на ремонт дорог выделят 44 млрд гривен.