Укравтодор зекономив завдяки ProZorro 2,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Державне агентство автомобільних доріг України зекономило завдяки системі ProZorro при державних закупівлях 2,5 млрд грн. Про це розповів на засіданні уряду керівник Укравтодору Славомір Новак, передає кореспондент УНН.
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"Економія завдяки системі ProZorro склала 2,5 млрд грн", - сказав він.
С.Новак зазначив, що протягом цього року було проведено 2,5 тис. процедур закупівель на загальну суму 54 млрд грн.
Нагадаємо, у 2018 році на ремонт доріг виділять 44 млрд гривень.