Укравтодор зекономив завдяки ProZorro 2,5 млрд грн

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЄС вважають пріоритетом транспортне поєднання з Україною

"Економія завдяки системі ProZorro склала 2,5 млрд грн", - сказав він.

С.Новак зазначив, що протягом цього року було проведено 2,5 тис. процедур закупівель на загальну суму 54 млрд грн.

Нагадаємо, у 2018 році на ремонт доріг виділять 44 млрд гривень.