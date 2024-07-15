Украину ждут еще три дня сильной жары: в каких регионах на термометре будет 40-41°
Киев • УНН
В течение следующих трех дней в Украину придет экстремальная жара 40-41°C, днем в большинстве областей температура будет достигать 35-39°C, в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы.
В ближайшие три дня жара в Украине достигнет 40-41°, передает УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
В последующие трое суток жаркая погода с температурой ночью 19-26°, днем сильная жара 35-39°, в южных, большинстве восточных и центральных областей местами чрезвычайная жара 40-41°; в западных областях 29-34°, местами сильная жара 35-36°, 18 июля на западе и севере страны жара ослабеет
По данным синоптиков, 16 июля ночью в западных, днем и в северных и центральных областях, 17-18 июля в большинстве областей, кроме южной части, местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.
Аномальная жара в Украине: в Минприроды назвали причины климатического кризиса12 июля 2024, 16:46 • 17343 просмотра