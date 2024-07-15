Украину ждут еще три дня сильной жары: в каких регионах на термометре будет 40-41°

В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие 2 часа назад • 11025 просмотра

Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов 8 часов назад • 21053 просмотра

В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА 11 часов назад • 28656 просмотра

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей 11 часов назад • 77889 просмотра