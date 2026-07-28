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Украинцы импортировали почти 170 тыс. авто за полгода - сколько электрокаров и откуда везут

Киев • УНН

 • 538 просмотра

С начала года в Украину ввезли более 169 тысяч легковых автомобилей, из которых 70% - подержанные. Самыми популярными являются бензиновые авто, а самыми дорогими — гибриды.

Украинцы импортировали почти 170 тыс. авто за полгода - сколько электрокаров и откуда везут

Более 169 тысяч импортных автомобилей появилось в Украине за полгода, 70% - с пробегом, каждый второй - с бензиновым двигателем, самые дорогие - гибриды со средней ценой почти $27 тысяч, больше всего везут из США, сообщили в Гостаможслужбе во вторник, пишет УНН.

Подробности

"С начала года украинцы импортировали более 169 тысяч легковых автомобилей общей стоимостью почти 96,6 млрд грн", - указали в таможенной службе.

Подержанные авто, как сообщается, составили более 70% общего импорта, обеспечив при этом поступления таможенных платежей в государственный бюджет на 17,7 млрд грн, новые - на сумму 14,4 млрд грн.

"Тип топлива, который выбирают украинские потребители, отражает как устойчивые предпочтения, так и постепенное изменение тенденций", - указали в таможенной службе.

По данным таможни, предпочтения в первом полугодии разделились так:

  • самыми популярными остаются бензиновые авто - их доля составляет более половины (54,5%) от всех импортированных;
    • на втором месте - дизельные (20,3%), которые значительно обошли электрокары и опередили гибриды;
      • электрокары (13%);
        • гибриды (12,1%).

          "Самыми дорогими среди импортных автомобилей стали гибриды, средняя стоимость одного такого авто составляет почти $27 тысяч. В то же время стоимость дизельного - $16 тысяч, электрического - более $10 тысяч, а бензинового - $9 тысяч", - говорится в сообщении.

          В то же время наибольшие поступления в бюджет, как указано, обеспечили именно бензиновые авто - более 14,6 млрд грн, дизельные - 8,4 млрд грн, гибриды - 7,1 млрд грн, а электрические - 2 млрд грн. В целом за шесть месяцев таможенные поступления от импорта легковых автомобилей составили 32,1 млрд грн.

          С начала 2026 года автомобили ввозили из более чем 50 стран, однако бесспорными лидерами являются:

          • США - 73,2 тыс. (43% от общего количества импортированных);
            • Германия - 17,3 тыс. (10%);
              • Польша - 14,6 тыс. (9%).

                Совокупно из этих стран импортировано почти 105,1 тыс. авто, то есть 62% от общего количества.

                Импорт легковых автомобилей в Украину вырос на 12,5%, треть - электромобили17.07.25, 13:50 • 5650 просмотров

                Юлия Шрамко

                ОбществоЭкономикаАвто