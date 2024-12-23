Украинцев предупредили об очередях на границе со стороны Польши: где самые большие
Киев • УНН
На польских пунктах пропуска «Корчева» и «Медика» наблюдается накопление транспорта в направлении Украины. Пассажиропоток на Львовщине вырос на 25% из-за предрождественского периода.
В пунктах пропуска «Корчева-Краковец» и «Медика-Шегини» на польско-украинской границе наблюдается накопление транспорта в направлении Украины, в целом пассажиропоток в ПП на Львовщине вырос на 25% из-за предрождественского периода, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Вниманию граждан, следующих на въезд в Украину с территории Польши. Отмечается накопление транспортных средств перед польским пунктом пропуска «Корчева» и «Медика» в направлении въезда в Украину», - сообщили в региональном управлении ГПСУ в соцсетях.
Советуют «с целью уменьшения времени ожидания» выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы поблизости.
«Также напоминаем, что в предрождественский период увеличился пассажиропоток на въезд и на выезд из Украины, из-за чего в отдельных пунктах пропуска фиксируется накопление автотранспорта. Сейчас пассажиропоток в пунктах пропуска на Львовщине увеличился на 25% от общего потока», - указали в ГПСУ.
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