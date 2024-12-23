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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Очереди на границе с ЕС: где дольше всего ждут украинцы и как изменился пассажиропоток

Очереди на границе с ЕС: где дольше всего ждут украинцы и как изменился пассажиропоток

Киев  •  УНН

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Самые длинные очереди наблюдаются на польской границе в пунктах пропуска «Устилуг-Зосин» и «Угринов-Долгобичув». На границах с Румынией и Молдовой очередей нет.

Самые длинные очереди на утро понедельника наблюдаются на украинско-польской границе в пунктах пропуска "Устилуг-Зосин" и "Угринов-Долгобичув", пассажиропоток за прошедшую неделю вырос в 1,5 раза против данных неделей ранее, свидетельствуют данные Госпогранслужбы, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 9: 00 на границе из Украины в Польшу в ПП "Устилуг - Зосин" своей очереди ожидали 45 л/а, 0 автобусов, ПП "Угринов - Долгобичув" - 10 л/а, 5 автобусов, ПП "Рава-Русская - Хребенне" - 0 л/а, 2 автобусов, ПП "Грушев - Будомеж" - 0 л/а, 9 автобусов, ПП "Шегини - Медика" - 0 л/а, 14 автобусов, 0 пешеходов, в ПП "Краковец - Корчева" - 0 л/а, 14 автобусов, в ПП "Смильница - Кросценко" - 0 л/а, 0 автобусов, в ПП "Ягодин-Дорогуск" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется), в ПП "Нижанковичи - Мальховичи" - 0 л/а, 0 автобусов.

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" находилось 0 л/а, 4 автобуса, а в ПП "Малый Березный - Убля" - 15 л/а, 0 пешеходов.

На украинско-венгерской границе в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" стояли 25 л/а, 0 автобусы, ПП "Вилок - Тисабеч" стояли 15 л/а, 0 пешеходов, в ПП "Лужанка - Берегшурань" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов, ПП "Дзвинково - Лонья" - 20 л/а, 0 пешеходов, ПП "Косино - Барабаш" - 40 л/а, 0 пешеходов.

Очередей не зафиксировано на утро в ПП на границе с Румынией и Молдовой.

Дополнение

За прошедшую неделю западные границы Украины с ЕС и Молдовой (на Буковине), как сообщается, пересекли 690 тысяч человек и 144 тысячи транспортных средств. Пассажиропоток за прошедшую неделю (16-22 декабря) вырос в 1,5 раза, по сравнению с предыдущим периодом (09-15 декабря).

За сутки 22 декабря западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 136 тысяч человек и 23 тысячи транспортных средств. Из Украины за прошедшие сутки выбыли 63 тысячи человек. 40 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдову. В Украину за минувшие сутки проследовали 73 тысячи человек, 67 тысяч из них - граждане Украины.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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