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Украинский военнослужащий Андрей Ткачук получил бронзу на чемпионате мира по суточному бегу

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 21:45  •  8497 просмотра

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Украинский военнослужащий Андрей Ткачук завоевал бронзу на Чемпионате мира по суточному бегу в Тайбэе, установив национальный 12-часовой рекорд - 284,54 км.

Украинский военнослужащий Андрей "Бродяга" Ткачук завоевал бронзу на чемпионате мира по суточному бегу. Об этом сообщил СтратКом ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что чемпионат проходил 1-2 декабря в столице Тайваня - городе Тайбэй.

Ткачук занял третье место с результатом 284,540 км и установил национальный рекорд в беге на 12 часов: 156,8 км (предыдущее достижение также принадлежало ему - 155,295 км).

Уступил украинец лишь неоднократному чемпиону мира и Европы, рекордсмену мира литовцу Александру Сорокину и титулованному греческому атлету Фотису Зисимопулосу.

Дополнение

Андрей "Бродяга" Ткачук - участник АТО в 2014-2015 гг, многократный чемпион Украины по бегу, чемпион Украины по трейлу, рекордсмен Украины по бегу на 24 и 48 часов, участник чемпионатов Европы и мира, мастер спорта по легкой атлетике.

24 февраля 2022 г. стал на защиту Украины. Мобилизован в состав 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Награжден медалью "Защитнику Отечества".

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Несмотря на полученные ранения, вернулся в строй, участвовал в боях на Херсонском направлении.

Был включен в состав сборной команды Украины для участия в чемпионате мира по бегу на 24 часа в г. Тайбэй в середине октября Федерацией легкой атлетики Украины.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Спорт
Український військовослужбовець Андрій Ткачук здобув бронзу на чемпіонаті світу з добового бігу
Ukrainian serviceman Andriy Tkachuk wins bronze at the World Championships in daily running
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