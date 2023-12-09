Украинский военнослужащий Андрей Ткачук получил бронзу на чемпионате мира по суточному бегу
Киев • УНН
Украинский военнослужащий Андрей Ткачук завоевал бронзу на Чемпионате мира по суточному бегу в Тайбэе, установив национальный 12-часовой рекорд - 284,54 км.
Украинский военнослужащий Андрей "Бродяга" Ткачук завоевал бронзу на чемпионате мира по суточному бегу. Об этом сообщил СтратКом ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что чемпионат проходил 1-2 декабря в столице Тайваня - городе Тайбэй.
Ткачук занял третье место с результатом 284,540 км и установил национальный рекорд в беге на 12 часов: 156,8 км (предыдущее достижение также принадлежало ему - 155,295 км).
Уступил украинец лишь неоднократному чемпиону мира и Европы, рекордсмену мира литовцу Александру Сорокину и титулованному греческому атлету Фотису Зисимопулосу.
Дополнение
Андрей "Бродяга" Ткачук - участник АТО в 2014-2015 гг, многократный чемпион Украины по бегу, чемпион Украины по трейлу, рекордсмен Украины по бегу на 24 и 48 часов, участник чемпионатов Европы и мира, мастер спорта по легкой атлетике.
24 февраля 2022 г. стал на защиту Украины. Мобилизован в состав 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Награжден медалью "Защитнику Отечества".
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Несмотря на полученные ранения, вернулся в строй, участвовал в боях на Херсонском направлении.
Был включен в состав сборной команды Украины для участия в чемпионате мира по бегу на 24 часа в г. Тайбэй в середине октября Федерацией легкой атлетики Украины.
Украинский военнослужащий Андрей Ткачук получил бронзу на чемпионате мира по суточному бегу
Украинский военнослужащий Андрей Ткачук завоевал бронзу на Чемпионате мира по суточному бегу в Тайбэе, установив национальный 12-часовой рекорд - 284,54 км.
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