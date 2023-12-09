Украинский военнослужащий Андрей Ткачук получил бронзу на чемпионате мира по суточному бегу

Украинский военнослужащий Андрей "Бродяга" Ткачук завоевал бронзу на чемпионате мира по суточному бегу. Об этом сообщил СтратКом ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что чемпионат проходил 1-2 декабря в столице Тайваня - городе Тайбэй.

Ткачук занял третье место с результатом 284,540 км и установил национальный рекорд в беге на 12 часов: 156,8 км (предыдущее достижение также принадлежало ему - 155,295 км).

Уступил украинец лишь неоднократному чемпиону мира и Европы, рекордсмену мира литовцу Александру Сорокину и титулованному греческому атлету Фотису Зисимопулосу.

Дополнение

Андрей "Бродяга" Ткачук - участник АТО в 2014-2015 гг, многократный чемпион Украины по бегу, чемпион Украины по трейлу, рекордсмен Украины по бегу на 24 и 48 часов, участник чемпионатов Европы и мира, мастер спорта по легкой атлетике.

24 февраля 2022 г. стал на защиту Украины. Мобилизован в состав 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Награжден медалью "Защитнику Отечества".

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Несмотря на полученные ранения, вернулся в строй, участвовал в боях на Херсонском направлении.

Был включен в состав сборной команды Украины для участия в чемпионате мира по бегу на 24 часа в г. Тайбэй в середине октября Федерацией легкой атлетики Украины.