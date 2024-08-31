Украинский велогонщик завоевал «серебро» на Паралимпиаде-2024

Первую медаль для Украины на велотреке на Паралимпиаде-2024 получил Егор Дементьев, заняв второе место в индивидуальной гонке на велотреке в классе C5. Передает УНН со ссылкой на Суспільне Спорт и ТГ-канал Минмолодьспорта.

Детали

Украинский велогонщик Егор Дементьев выиграл «серебро» в велотреке на Паралимпиаде-2024. Спортсмен получил серебряную награду в индивидуальной гонке преследовании на 4000 метров в классе C5.

Это первая медаль для Украины на велотреке на Паралимпиаде-2024.

Для Егора Дементьева Паралимпиада-2024 стала четвертой в карьере. В Лондоне-2012 он стал двукратным чемпионом - получил «золото» в шоссейной гонке и гонке с раздельным стартом. Также он выиграл «золото» Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро и «серебро» Паралимпиады в Токио-2020 - передает пресс-служба Министерство молодежи и спорта Украины.

Напомним

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