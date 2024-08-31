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Український велогонщик виборов "срібло" на Паралімпіаді-2024

Український велогонщик виборов "срібло" на Паралімпіаді-2024

Київ • УНН

 • 22872 перегляди

Український велогонщик Єгор Дементьєв здобув срібну медаль в індивідуальній гонці переслідування на 4000 метрів у класі C5. Це перша медаль України на велотреку на Паралімпіаді-2024 у Парижі.

Першу медаль для України на велотреку на Паралімпіаді-2024 здобув Єгор Дементьєв, посівши друге місце в індивідуальній гонці на велотреку у класі C5. Передає УНН із посиланням на Суспільне Спорт і ТГ-канал Мінмолодьспорту.

Деталі

Український велогонщик Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреці на Паралімпіаді-2024. Спортсмен здобув срібну нагороду в індивідуальній гонці переслідуванні на 4000 метрів у класі C5.

Це перша медаль для України на велотреку на Паралімпіаді-2024.

Для Єгора Дементьєва Паралімпіада-2024 стала четвертою у кар'єрі. У Лондоні-2012 він став дворазовим чемпіоном — здобув "золото" у шосейній гонці та гонці з роздільним стартом. Також він виграв "золото" Паралімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро та "срібло" Паралімпіади у Токіо-2020 

– передає пресслужба Міністерство молоді та спорту України.
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Нагадаємо

Україна здобула перший подвійний подіум на Паралімпіаді-2024.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Спорт

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